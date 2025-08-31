جنرال إيراني: المفاوضات مع واشنطن "ضعف" لا طائل منه

أكد الجنرال "يدالله جواني"، معاون الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، أن بعض الأطراف في الداخل تسعى لطرح فكرة العودة إلى المفاوضات الشاملة مع الولايات المتحدة والاتفاقيات السابقة، معتبراً أن ذلك "يمثل تشكيكاً في استقلال إيران وقدراتها الوطنية".

وقال الجنرال جواني في كلمة له أمام حشد من أساتذة الجامعات في مدينة مشهد شمال شرق إيران، إن "التجارب الأخيرة، وخصوصاً الحرب التي استمرت 12 يوماً، أثبتت أن خيار المقاومة والاعتماد على القدرات الذاتية هو الطريق الوحيد لضمان أمن إيران وتقدمها"، موضحاً أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن محاولات "التسوية والتبعية للغرب" لا تحقق أي نتائج إيجابية، وفق تعبيره.

وأشار المسؤول بالحرس الثوري، إلى أن "توجيهات القيادة (خامنئي)، وصمود القوات المسلحة، ودعم الشعب الإيراني، هي التي صنعت النصر وأجبرت إسرائيل وحلفاءها على التراجع"، مؤكداً أن "قوة الردع الإيرانية في المجالين الصاروخي والدفاعي أصبحت حقيقة يعترف بها حتى الخصوم" بحسب قوله.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، قد شدد على أن تقليص حدة التوتر مع الولايات المتحدة بات "ضرورة وواجباً" في هذه المرحلة، معتبراً أن استمرار الأزمة مع واشنطن لا يخدم المصالح الوطنية الإيرانية.

وأوضح روحاني، في تصريحات صحفية، أن بلاده "لا يمكن أن تبقى في عزلة عن المجتمع الدولي"، معتبراً أن أي انفتاح دبلوماسي يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني.