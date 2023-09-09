البرهان: نرفض أي اتفاق سلام يعيدنا إلى ما قبل 15 أبريل

جدد قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، السبت، حديثه حول قبوله بعملية سلام مشروطة، في ظل استمرار الصراع مع قوات الدعم السريع، منذ 15 نيسان/أبريل.

وقال البرهان، "لا نرفض السلام ونظرتنا أنه سيأتي بعد التخلص من كل من يحاول تكوين جيش آخر ويعتدي على الآخرين ويحاول السيطرة على الدولة بوسائل غير مشروعة".

ووصل البرهان، صباح السبت، إلى مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وذكر خلال زيارته: "لا نرفض السلام وليس من المقبول سلام يعيدنا إلى ما قبل 15 نيسان/أبريل".

وأشار إلى توجيه قواته باستيعاب كل من سلم نفسه من ما وصفها بـ"الميليشيا المتمردة".

ورد البرهان، على بيان الاتحاد الأفريقي الأخير بشأن لقاء رئيس مفوضية الاتحاد ومستشار قائد الدعم السريع بأديس أبابا.

وقال إن "رسالتنا للاتحاد الأفريقي إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم ونطالبه بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه".

ميدانيا، تجددت الاشتباكات، السبت، بين الجيش والدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن تجدد الاشتباكات أسفر عن وفاة واحدة، و7 إصابات.

وكان شهر حزيران/يونيو، قد شهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الفاشر.