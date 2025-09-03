ماكرون: أوروبا جاهزة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، لدى استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا فور توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي عام 2022، وفق "فرانس برس".

وقال ماكرون، عشية استضافة قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، الخميس: "نحن الأوروبيين مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا والأوكرانيين فور توقيع (اتفاق) سلام"، مضيفًا أن تفاصيل الضمانات "سرية جدًا"، لكن "التحضيرات استكملت" في اجتماع لوزراء الدفاع عُقد في وقت سابق.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إنه لا يرى مؤشرات على رغبة روسيا في وقف الحرب التي بدأتها ضد بلاده قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح زيلينسكي: "للأسف لم نرَ بعد مؤشرات من جانب روسيا تظهر أنها ترغب في وضع حد للحرب"، معربًا عن ثقته بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستساند كييف في "زيادة الضغط على روسيا للتقدم نحو حل دبلوماسي".