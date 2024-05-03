تأييداً لفلسطين.. أبرز الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية‎

انتشرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل، في عدد من الجامعات الأمريكية، خلال الأسبوعين الماضيين، منذ أن استدعى مسؤولو جامعة كولومبيا الشرطة لإزالة مخيم في حرم الجامعة بمدينة نيويورك.

وفي ما يلي تسلسل زمني للأحداث المهمة في أكبر موجة من الحراك الطلابي في الولايات المتحدة منذ الاحتجاجات المناهضة للعنصرية عام 2020.

17 أبريل

طلاب جامعة كولومبيا يقيمون مخيما للتضامن مع غزة في حرم الجامعة في مانهاتن، في اليوم نفسه الذي أبلغت فيه رئيسة الجامعة الكونجرس الأمريكي بأنها ستحمي الطلاب اليهود من "أزمة أخلاقية" تتعلق بمعاداة السامية.

18 أبريل

اعتقال أكثر من 100 محتج مناصر للفلسطينيين في كولومبيا، بعد أن طلبت رئيسة الجامعة نعمت شفيق من شرطة نيويورك إخلاء المخيم.

22 أبريل

الشرطة تعتقل مئات الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل في كونيتيكت وجامعة نيويورك في مانهاتن، بعد أن علّقت جامعة كولومبيا الدراسة في ظل التوترات.