أوروبا ترحب بتحول موقف ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا

كايا كالاسالمصدر: رويترز
رحبت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بتحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأكد ترامب يوم الثلاثاء أن أوكرانيا "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح روسيا، فيما بدا أنه تحول كبير عن موقفه السابق.

وكان ترامب، الذي التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، قد أشار مرارا إلى أن كييف قد تضطر لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف.

وعند سؤالها عن رد فعل الاتحاد الأوروبي على تصريحات ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت كالاس: "نحن إيجابيون للغاية حيال ذلك، لأن كل هذه الأمور صحيحة".

وأضافت: "نعم، يجب أن نتوقف عن شراء الطاقة الروسية. نعم، يجب أن تنتصر أوكرانيا في الحرب، وكل هذه التصريحات الأخرى التي أدلى بها (ترامب) اليوم بشأن أوكرانيا وروسيا"

