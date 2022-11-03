سيئول: بيونغ يانع تطلق "صاروخا باليستيا غير محدد"

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا غير محدد"، بعد ساعات فقط من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستمدد تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة في مواجهة استفزازات بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد"، وذلك في أعقاب عدد من عمليات الإطلاق الأخرى، الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قالت سيئول إنه فشل على ما يبدو.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية، الخميس، لم يحلق فوق اليابان، رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وتم تفعيل نظام الإنذار الياباني "جاي-أليرت" في البلاد في وقت مبكر، الخميس، لتحذير السكان في مناطق "مياغي ونيغاتا وياماغاتا" الشمالية بضرورة الاحتماء أو ملازمة منازلهم، مع قطع قنوات التلفزيون لبرامجها وبث الأخبار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البداية إن صاروخا حلّق فوق اليابان قرابة الساعة 7:48 صباحا (22:48 ت غ الأربعاء)، لكن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا صرّح في وقت لاحق بأن التحذير صدر عن طريق الخطأ.

وقال هامادا: "تم الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني؛ لذلك جرى إصدار التحذير".

وأضاف: "بعد التحقق من المعلومات، تأكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان"، متابعا: "نحن نحلل سبب" اختفائه.