لتضييق الخناق على سموتريتش.. نتنياهو يبدأ معركة تفكيك مطالب حلفائه اليمينيين

وحسب التقارير، فإن المفاوضات التي يجريها حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو مع حزب "يهوديت هتواره" أحرزت تقدماً ملموساً، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يوقع الحزبان اتفاقاً ائتلافياً الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اجتماع لقادة الأحزاب اليمينية.

اتفاقيات ائتلافية

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قادة أحزاب اليمين الإسرائيلي سيجتمعون ضمن اللقاءات التفاوضية مع الليكود، الأحد المقبل، مؤكداً أن التقديرات تشير إلى إمكانية توقيع اتفاقيات ائتلافية مع حزبي "شاس" و"نعوم".