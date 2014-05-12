وزير الدفاع التشيكي يرفض وجود قوات أطلسية في بلاده

أكد وزير الدفاع التشيكي مارتين ستروبنيتسكي أن بلاده لا تميل إلى استضافة قوات من حلف الناتو في أراضيها بالصلة مع التخطيط القائم في الحلف لتعزيز وجوده في شرق أووربا بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: " نعرف جيدا أن الوجود الدائم لأي قوات عسكرية أجنبية هو أمر إشكالي"، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى الجيل الذي شهد وجود 80 ألف عسكري سوفيتي في تشيكوسلوفاكيا فيما سمي بمرحلة التطبيع؛ الأمر الذي لا يزال يمثل مشكلة نفسية بالنسبة للتشيك.

ورأى أن التشيك يتحسسون بشكل خاص من وجود القوات الأجنبية نتيجة للغزو السوفيتي لبلادهم في عام 1968 على الرغم من أن قوات الناتو ستحضر فقط بناء على دعوة توجهها لها براغ.

وأشار إلى أنه من المؤيدين لتعزيز الناتو دوره بأشكال أخرى غير وجود قوات عسكرية بشكل مباشر.

واتهم روسيا بأنها تنفذ داخل بلاده ودول أوربية عديدة بحملة تضليل إعلامية بشان أهدافها في أوكرانيا، قائلا إن: " روسيا تتلاعب بشكل كامل بالحقائق والمعطيات والحيثيات وبتفاصيل مهمة، وإننا نقف الآن شهود عيان على هذه الحملة التضليلية التي تجري على الأراضي التشيكية وفي دول أوروبية أخرى بعضها من الدول الكبيرة".

يذكر أن مسؤولين في حلف الناتو تحدثوا عن ضرورة تعزيز الأطلسي وجوده العسكري في دول تتمتع بعضوية الحلف المجاورة لأوكرانيا وروسيا منها؛ بولونيا ودول البلطيق.