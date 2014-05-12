لاغوس ترفض مبادلة معتقلي "بوكو حرام" بالتلميذات المخطوفات

لاغوس ـ رفضت السلطات النيجيرية اليوم الاثنين عرضاً تقدمت به جماعة "بوكو حرام" الاسلامية المتطرفة للافراج عن اكثر من مائتي تلميذة خطفتهن قبل حوالي الشهر في مقابل اطلاق معتقلين من عناصرها.

ورفض وزير الداخلية النيجيري عبدو مورو تبادل سجناء اعضاء في "بوكو حرام" بالتلميذات المخطوفات، وقال "ليس على بوكو حرام والمتمردين ان يضعوا شروطهم"، و"من غير الوارد تبادل شخص مقابل آخر". وردا على سؤال عما اذا كان يرفض مثل هذا الشرط، اجاب الوزير "بالتأكيد".

وكانت الجماعة بثت اليوم شريط فيديو جديدا وظهرت فيه اكثر من 130 فتاة قلن انهن من التلميذات المخطوفات في منتصف نيسان/ابريل من شمال شرق البلاد، وانهن اعتنقن الاسلام.

وكانت الجماعة خطفت 276 تلميذة من شيبوك، شرق ولاية بورنو (شمالي شرق البلاد)، حيث معظم السكان من المسلمين، لكن فيها ايضا مجموعة كبيرة من المسيحيين. وخطفت 11 فتاة اخرى في الرابع من ايار/مايو من بلدة أخرى من الولاية نفسها.

واقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الاحد عقد قمة حول نيجيريا السبت المقبل في باريس تجمع قادة خمس دول افريقية على الاقل هي نيجيريا والدول الاربع المجاورة لها، تشاد والكاميرون والنيجر وبنين.