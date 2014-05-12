جنرال إسرائيلي: نتنياهو يستخدم إيران لترهيب الإسرائيليين

قال جنرال في الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم التهديد الإيراني من أجل تحقيق مآرب سياسية، مبيناً أن المشروع النووي الإيراني لن يكون عمليا إلا بعد عشر سنوات، وانه يشكك بأن إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية.

وقال الجنرال عوزي عيلام، الذي يعد من كبار المسؤولين عن المشروع النووي الإسرائيلي، إن التهديد والحديث بشأن الهجوم على إيران كان مجرد مشاكسة لم تساعد، ويمنع علينا الوقوف على رأس هذه الجبهة، فمن ناحية عملية، يشير الوضع إلى أن المنشآت النووية الإيرانية منتشرة ومدفونة تحت أطنان من التراب والباطون والفولاذ، وهذا يتطلب توجيه أكثر من ضربة واحدة، خلافا لما حدث أثناء قصف مفاعلي العراق وسوريا، وأكد أن مهاجمة المنشآت الإيرانية تعتبر إعلان حرب.

وأضاف، أنه بناء على كونه ملماً بكثير من المشاريع التكنولوجية الإسرائيلية، تعلم من خلال أصعب الطرق أن الأمور تحتاج إلى وقت، مؤكدا أن نتنياهو ورجال السياسة الآخرين أدخلوا الجمهور الإسرائيلي في حالة خوف رهيبة وزائدة، وأنه يسره انخفاض مستوى لهيب تصريحاتهم حول الخطر الإيراني.

وفي تطرقه إلى موقف نتنياهو المعارض للاتفاق الذي توصل إليه الغرب مع إيران، قال عيلام إن التقارير تشير إلى أن التدابير التي التزمت بها إيران تعتبر بالغة الأهمية وفي مقدمتها تخفيض أكثر من نصف مخزونها من الوقود المخصب بنسبة 20%، إلى نسبة تخصيب تساوي 3.5% فقط.