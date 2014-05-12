بوكو حرام تعلن استعدادها لمبادلة الفتيات المخطوفات بسجناء

أبوجا - نقل تسجيل فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس للأنباء عن أبو بكر شيكاو زعيم حركة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية قوله اليوم الإثنين إنه مستعد لإطلاق سراح أكثر من 200 تلميذة خطفها مقاتلوه مقابل الافراج عن سجناء.

وأضافت الوكالة أن تسجيل الفيديو ومدته 17 دقيقة أظهر نحو مئة فتاة يرتدين الحجاب ويصلين في مكان غير معلوم.

وأسفر الصراع الذي تخوضه بوكو حرام من أجل إقامة دولة إسلامية في نيجيريا منذ اندلاعه في منتصف عام 2009 عن سقوط ألوف القتلى وأدى إلى زعزعة الاستقرار في مناطق واسعة في نيجيريا وجارتيها الكاميرون والنيجر.

وخطفت بوكو حرام حوالي 250 تلميذة من مدرسة ثانوية للبنات يوم 14 أبريل نيسان في قرية تشيبوك بولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون أثناء أدائهن الامتحانات. وتمكنت 50 فتاة من الهرب.

وركز الغضب العالمي من عملية خطف التلميذات الاهتمام على الجماعة التي زعزعت استقرار مناطق واسعة في شمال شرق نيجيريا وفي الدول المجاورة.

ويجد الجيش النيجيري صعوبة في الحفاظ على الامن في الشمال الشرقي المضطرب في الوقت الذي تزداد فيه بوكو حرام جرأة.