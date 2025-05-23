تركيا.. توقيف 65 جندياً وشرطياً بتهمة ارتباطهم بفتح الله غولن

أوقفت السلطات التركية 65 جندياً وشرطياً، اليوم الجمعة للاشتباه في ارتباطهم بالداعية الإسلامي الراحل فتح الله غولن المتهم بتدبير انقلاب عام 2016.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية، بأن 56 جندياً في الخدمة الفعلية من القوات المسلحة التركية ألقي القبض عليهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن 7 آخرين.

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في الأثناء، قالت قناة: "هالك تي في" إنه تم توقيف 9 شرطيين "معظمهم في إسطنبول".

وأضافت وكالة الأناضول: "في عملية ضد منظمة فيتو (المصطلح التركي لحركة غولن المعروفة باسم حزمت) في 36 محافظة تركزت في إسطنبول، قُبض على 56 من أصل 63 جنديا في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم أوامر توقيف".

وبعدما كان حليفاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتهمته السلطات التركية بأنه يترأس منظمة "إرهابية"، فيما كان غولن يؤكد أنّ حركته هي عبارة عن شبكة من المنظمات الخيرية والشركات.

وحتى بعد وفاته، تعهدت تركيا ملاحقة أتباعه في كل أنحاء العالم.