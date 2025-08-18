ترامب: سنحدد قريبًا مكان لقاء بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ترتيبات بدأت لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا.

وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ينسقون مع موسكو وكييف بشأن الاجتماع، مشيرا إلى أنه بعد عقد هذا اللقاء، سيعقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيسين.

وأوضح ترامب أنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع القادة الأوروبيين واتصل ببوتين هاتفيا، مؤكدا أن أوروبا ستقدّم ضمانات أمنية لأوكرانيا بينما ستتولى الولايات المتحدة التنسيق.

ونقلت وكالات عن مساعد بالكرملين أن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بشأن الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى ملحة، كما عبرا عن تأييد استمرار المحادثات المباشرة بين وفدي موسكو وكييف.

وذكرت الوكالات أن المكالمة بين بوتين وترامب استمرت 40 دقيقة.