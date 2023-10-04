وزير خارجية تركيا: منفذا هجوم أنقرة قدما من سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن المهاجمين اللذين فجَّرا قنبلة أمام مبانٍ حكومية تركية في أنقرة في مطلع الأسبوع دَخَلا تركيا عبر سوريا.

وفي إطار الرد التركي، قال "فيدان" إن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.