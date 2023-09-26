بوتين ورئيسي يناقشان تطورات "قرة باغ" وانضمام إيران لبريكس

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي الوضع في إقليم "قرة باغ" وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، حسبما جاء في بيان صادر عن الكرملين.

وقال البيان إن الرئيسين أجريا "تبادلًا مفصلًا لوجهات النظر حول الوضع في قرة باغ ومسألة تطبيع العلاقات الأرمينية الأذرية".

وأبلغ بوتين رئيسي، حسب البيان، بـ " أنشطة حفظ السلام الروسية، وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين، وحماية حقوق وأمن السكان الأرمن في قرة باغ".

وأكد الرئيسان "أهمية حل جميع القضايا في الإقليم عبر الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية حصرًا".

وأوضح الكرملين في بيانه أيضًا أنه"تم الإعراب عن الاهتمام المشترك بتكثيف عمل المنصة التشاورية "3 + 3" والتي تضم (أذربيجان وأرمينيا وجورجيا بالإضافة إلى روسيا وإيران وتركيا)".

في سياق آخر، ناقش بوتين ورئيسي الخطوات اللازمة لضمان اتصال إيران السلس بالأنشطة الكاملة لمجموعة البريكس مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا لها في عام 2024".