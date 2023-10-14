موسكو تبلغ السفير الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين التقى السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، أمس الجمعة، وأبلغه بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت الوزارة: "في هذا الصدد، جرت مراجعة موضوعية للأنشطة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإجراءاته وتحركاته المحتملة، مع التركيز على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين في كل من إسرائيل وفلسطين، لمنع التداعيات الإنسانية الكارثية، وانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إسرائيل ترد على هجوم بوحشية غير مسبوقة باستخدام أساليبها الوحشية الخاصة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، إن الجانب الروسي أثناء الاجتماع مع السفير "شدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والإدارة السلسة لإجراءات التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة".

وردا على سؤال من موقع الشؤون الخارجية الروسي بخصوص ما إن كانت الحكومة تعتزم إجلاء المواطنين من غزة، قالت زاخاروفا إنه "من الضروري جدا حل كافة المشاكل المرتبطة بإنشاء ممر آمن دون تأخير" لمواطني روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي السابق.