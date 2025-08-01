روبيو: لن تكون هناك دولة فلسطينية دون موافقة إسرائيل

قلل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أهمية إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها "غير مجدية" و"رمزية فقط".

وقال روبيو، في مقابلة مع إذاعة شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، "الأمر مزعج للبعض، ولكنه لا يعني شيئًا؛ لا يمكن لأي من هذه الدول إنشاء دولة فلسطينية من جانب واحد، ولن تكون هناك دولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل على ذلك".

وأضاف: "لا يمكنهم حتى تحديد مكان الدولة الفلسطينية أو من سيحكمها، وبالتالي فإن هذه التحركات لا معنى لها"، معتبرًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "سيكافئ حماس ويشجعها على رفض وقف إطلاق النار في غزة" وفق تعبيره.

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ورأى روبيو أن الدافع وراء هذه الخطوات هو ضغوط محلية، قائلاً: "بعض هذه الدول لديها دوائر انتخابية ضخمة تضغط عليها للانضمام إلى هذا الجانب، بغض النظر عن العواقب الجيوسياسية".

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، استجابة للغضب الشعبي المتزايد نتيجة مشاهد الأطفال الذين يعانون الجوع في قطاع غزة.