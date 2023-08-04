المبعوث الصيني الخاص لي هوي يزور جدة لحضور محادثات أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي سيزور جدة لحضور محادثات بشأن أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في بيان، إلى أن بكين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتواصل لعب دور بنَّاء في دعم حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وتسعى أوكرانيا وحلفاؤها إلى حشد تأييد دولي لخطة سلام خلال محادثات تستضيفها السعودية بعد أيام، لكن هناك تساؤلات حول إمكانية مشاركة الصين فيها.

ويأمل دبلوماسيون أوكرانيون وغربيون بأن يسفر اجتماع في جدة لمستشاري الأمن القومي ومسؤولين كبار من نحو 40 دولة عن اتفاق على مبادئ أساسية ستشكل الأساس لأي تسوية سلمية لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يأمل بأن تؤدي تلك المبادرة إلى عقد "قمة سلام" بحضور زعماء من أنحاء العالم هذا الخريف لتأييد المبادئ المبنية على خطته المؤلفة من 10 نقاط للتوصل إلى تسوية سلمية.