محاولة اغتيال فيكو.. هل مواقفه من روسيا وأوكرانيا السبب؟

ويرفض رئيس الوزراء السلوفاكي تعليق العلاقات مع روسيا بعد شنها حربًا على أوكرانيا، في مارس/آذار 2022، كما أنه لا يدعم التأثيرات الخارجية على القرار الوطني لبلاده خاصة الأمريكية، على الرغم من عضوية بلاده في الاتحاد الاوروبي، وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويعارض رئيس وزراء الدولة التي كانت يومًا ما "شيوعية" قبل انفصالها عن التشيك، العام 1993، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؛ بشدة انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"، وسبق أن هاجمها واعتبرها واحدة من أكثر البلاد فسادًا.

ورأى، سابقًا، أن أوكرانيا يجب عليها التنازل عن بعض أراضيها لصالح روسيا كحل لإنهاء الحرب، إلى جانب أنه لا يرى ضرورة لانسحابها من إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.