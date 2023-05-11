إسرائيل تغتال نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في "الجهاد الإسلامي"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال مسؤول عسكري كبير في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في عملية هي الثانية من نوعها، بعد ساعات من اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في الحركة، خلال استهداف شقة سكنية جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي".

وأشار أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن أبو دقة، "لعب دورا مركزيا في عمليات إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".