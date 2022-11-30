في إطار الانضمام للناتو.. تركيا ترحب بموقف السويد وفنلندا من "الإرهاب"
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بالتقدم الذي أحرزته السويد وفنلندا بشأن انضمامهما لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مضيفًا أن أنقرة تريد أن ترى مزيدًا من الخطوات الملموسة من دولتي الشمال الأوروبي.
اتخذ البلدان بعض الخطوات.. ولكن لم تتخذ أي خطوات إزاء طلبات تسليم المجرمين وتجميد أصول الإرهاب
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وصرح جاويش أوغلو للصحفيين في بوخارست قائلًا: "اتخذ البلدان بعض الخطوات.. ولكن لم تتخذ أي خطوات إزاء طلبات تسليم المجرمين وتجميد أصول الإرهاب".
وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال، اليوم الأربعاء، إن "السويد وفنلندا أحرزتا تقدمًا جيدًا نحو إبرام اتفاق مع تركيا بشأن انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي".
وأوضح بيلستروم للصحفيين لدى وصوله لليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "عقدنا اجتماعًا جيدًا أمس بين السويد وفنلندا وتركيا، وشعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدمًا. نحن نتحرك للأمام".