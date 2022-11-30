في إطار الانضمام للناتو.. تركيا ترحب بموقف السويد وفنلندا من "الإرهاب"

وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال، اليوم الأربعاء، إن "السويد وفنلندا أحرزتا تقدمًا جيدًا نحو إبرام اتفاق مع تركيا بشأن انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي".

وأوضح بيلستروم للصحفيين لدى وصوله لليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "عقدنا اجتماعًا جيدًا أمس بين السويد وفنلندا وتركيا، وشعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدمًا. نحن نتحرك للأمام".