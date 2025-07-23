روسيا تعلن "روزا لوكسمبورج" الألمانية "منظمة غير مرغوب فيها"

أعلنت روسيا أن مؤسسة "روزا لوكسمبورج" الألمانية، "منظمة غير مرغوب فيها"، واتهمتها بـ"التحريض والتشويه"، على ما أكدت دانييلا تروخوفسكي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، المرتبطة بحزب اليسار الألماني

وقالت روزا لوكسمبورج ، لصحيفة "تاتس" المحلية في العاصمة برلين يوم الثلاثاء: "نأسف لهذا التصعيد الجديد من قبل الحكومة الروسية"، كما أكد متحدث باسم حزب اليسار الأمر لاحقًا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وبررت النيابة العامة الروسية القرار بأن المؤسسة تنفذ برامج ومشاريع "تهدف إلى إثارة مشاعر الاحتجاج، وتطرف الشباب، وتقويض مؤسسات الدولة في روسيا"، وفقا للصحيفة.

وقال يان فان آكن، زعيم حزب اليسار، في التقرير: إن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحكومته يخشون الحقيقة ويخشون الانتقاد ويخشون المنظمات التي تملك الشجاعة لمعارضة الحرب والقمع علنا" وفق تعبيره.

وبحسب ما ذكرته "تاتس"، فإن مؤسسة "روزا لوكسمبورج" هي آخر مؤسسة ألمانية مرتبطة بالأحزاب تصنف "منظمة غير مرغوب فيها" في روسيا.

وكان قد سبق تصنيف مؤسسة "هاينريش بول"، (المرتبطة بحزب الخضر) على أنها "غير مرغوب فيها" في عام 2022، تلتها مؤسسة "فريدريش إيبرت"، المرتبطة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتم أيضا تصنيف مؤسسة "فريدريش ناومان"، المرتبطة بالحزب الديمقراطي الحر، ومؤسسة "كونراد أديناور"، المرتبطة بالحزب الديمقراطي المسيحي في عام 2024، ثم مؤسسة "هانس زايدل"، المرتبطة بالاتحاد الاجتماعي المسيحي في شهر أبريل/نيسان الماضي.