"يوتيوب" تحجب قناة الرئيس الفنزويلي مادورو

حجبت منصة "يوتيوب" القناة الرسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ إذ تظهر حاليا رسالة عند محاولة فتح الصفحة تفيد بحظرها "بسبب انتهاك قواعد الاستخدام".

وبحسب ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية السبت، اختفت قناة الرئيس الفنزويلي من نتائج البحث على "يوتيوب"، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط الخاص بها، تظهر رسالة "تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من كاراكاس بشأن حظر القناة.

ونشرت قناة مادورو على "يوتيوب" تسجيلات وبثا يوميا لفعاليات حكومية ورئاسية، وتجاوز عدد مشتركيها 200 ألف مشترك.