الخارجية الروسية: البعثة الأوروبية لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا ستصعد التوتر العالمي
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة إلى كييف لبحث موضوع المساعدة العسكرية لأوكرانيا، سيكون خطوة غير مسؤولة من قبل الاتحاد والتي ستؤدي لتصعيد التوتر العالمي.
وقال غالوزين للصحفيين تعليقًا على التقارير التي تفيد بأن بعثة الاتحاد الأوروبي ستتوجه إلى كييف الشهرالمقبل لبحث الدعم العسكري: "أستطيع أن أصف هذا بأنه مثال آخر على السياسة غير المسؤولة للاتحاد الأوروبي، الذي يتعاطف، للأسف، مع النظام النازي في كييف، ويزوده بالسلاح، وبالتالي لا يحقق أي أهداف سوى إطالة أمد معاناة هذا النظام بشكل لا معنى له على الإطلاق وإطالة أمد الصراع، وبالتالي، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في أوروبا الشرقية والعالم".
وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن السلطات الأمريكية لا تتوقف عن تطلعاتها لفرض العقوبات، ولكن روسيا تتكيف مع هذه الظروف.
وتعليقًا على المعلومات التي تفيد بقيام وزارة الخزانة الأمريكية بالتواصل مع الشركات، للاستيضاح حول مئات الناقلات، التي يمكنها نقل النفط الروسي، قال بيسكوف "نحن، بالطبع، ندرك أن السلطات الأمريكية لا تتوقف عن تطلعاتها بالنسبة للعقوبات، بشكل أو بآخر؛ لكننا مع ذلك نتكيف مع هذه الظروف، ونتصرف بالطريقة التي تناسب مصالحنا، على أفضل وجه".
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الاتهامات الأمريكية لروسيا والصين، بالتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة، ولا أساس لها".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد رأينا بالتأكيد. لكن كل هذه التصريحات عارية تمامًا عن الصحة. ولم يتم تأكيدها بأي شيء. وكل تصريح جديد من هذا القبيل، لن يؤدي إلا إلى تقليل قيمة جميع التصريحات الأخرى، حول هذا الموضوع".