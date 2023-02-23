أمريكا تبدي "قلقها البالغ" من مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية

في وقت سابق من الأربعاء، هددت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بالرد على العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وأدت لاستشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، أبو عبيدة، في تغريدة له على تويتر إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد".

من جهته، اعتبر القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، أن "العدوان الإسرائيلي على نابلس حلقة في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس".