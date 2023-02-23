أمريكا تبدي "قلقها البالغ" من مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية، وتخشى أن تؤدي مداهمة شنتها القوات الإسرائيلية هناك إلى انتكاسة الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن "واشنطن تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل، لكنها قلقة للغاية بسبب العدد الكبير من الإصابات والقتلى المدنيين".
في وقت سابق من الأربعاء، هددت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بالرد على العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وأدت لاستشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، أبو عبيدة، في تغريدة له على تويتر إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد".
من جهته، اعتبر القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، أن "العدوان الإسرائيلي على نابلس حلقة في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس".
وفور انتهاء العملية العسكرية في نابلس، أكدت تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب استعدادًا لرد محتمل من قطاع غزة على التصعيد في نابلس.
وبحسب موقع "والا" العبري، فإن "الجيش الإسرائيلي يتأهب لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة ردًا على أحداث نابلس، كما يستعد للتعامل مع هجمات انتقامية في الضفة الغربية".
من جهته، قال مسؤول عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي لقناة "كان" الرسمية: "نستعد لاحتمال وقوع عمليات انتقامية في القدس، والضفة الغربية، وداخل المدن الإسرائيلية".