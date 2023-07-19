حريق في قاعدة عسكرية روسية بالقرم والسلطات تخلي السكان بالمنطقة

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن حريقا اندلع في القاعدة العسكرية في منطقة كيروفسك، ولم يتسبب بوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على تحديد أسباب الحادث.

وقال أكسيونوف في منشور على "تليغرام": "اندلع حريق في ساحة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسك بجمهورية القرم، وستحدد هيئة التحقيق أسبابه".

وتابع: "حتى الآن اتخذت قرارًا بإخلاء أربع قرى في المنطقة ويبلغ عدد السكان بهذه القرى 2200 شخص".