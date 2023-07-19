حريق في قاعدة عسكرية روسية بالقرم والسلطات تخلي السكان بالمنطقة
أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن حريقا اندلع في القاعدة العسكرية في منطقة كيروفسك، ولم يتسبب بوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على تحديد أسباب الحادث.
وقال أكسيونوف في منشور على "تليغرام": "اندلع حريق في ساحة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسك بجمهورية القرم، وستحدد هيئة التحقيق أسبابه".
وتابع: "حتى الآن اتخذت قرارًا بإخلاء أربع قرى في المنطقة ويبلغ عدد السكان بهذه القرى 2200 شخص".
واندلع الحريق في ساحة تدريب في منطقة كيروفسك؛ ما أدى إلى إغلاق جزء من طريق تافريدا السريع (يربط بين سيمفيروبول وكيرتش).
وبحسب الحاكم الروسي، فقد تم إنشاء مقر عمليات للسيطرة على الحريق، ومتابعة إجلاء السكان، إذ من المقرر إيصال السكان الذين تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء بشكل مؤقت في قرى بعيدة عن مكان الحريق.