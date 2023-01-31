واشنطن: لا دليل على إساءة استخدام الأموال الأمريكية في أوكرانيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه لا دليل على أن الأموال الأمريكية قد أُسيء استخدامها في أوكرانيا، لكنها ستواصل العمل عن كثب مع السلطات الأوكرانية للتأكد من وجود ضمانات ملائمة لتجنب الفساد.

ويعد هذا أول تعليق من وزارة الخزانة على هذه القضية بعدما أقالت الحكومة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، مجموعة من كبار المسؤولين في أكبر تغيير سياسي في البلاد خلال الحرب في أعقاب مزاعم بوجود فساد.