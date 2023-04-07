رئيسة تايوان: لن يوقفنا شيء عن التواصل مع العالم

قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج وين اليوم الجمعة لدى عودتها من زيارة إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة، حيثُ التقت مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إن "تايوان لن يوقفها شيء عن التواصل مع العالم ولن ترضخ للضغط".

وأبدت الصين، التي تدعي أن تايوان ذات الحكم الديمقراطي أرض تابعة لها، غضبها بسبب اجتماع تساي مع مكارثي رغم مطالبة بكين بعدم انعقاده إلا أنها تحجم حتى الآن عن زيادة التوترات العسكرية تعبيرا عن استيائها.

وقالت تساي بعد نزولها من الطائرة إن الاستقبال الحار لها في الخارج ينطوي على رسالة قوية.