في انتكاسة لماكرون.. اليمين يستمر بالهيمنة على "الشيوخ" الفرنسي
أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا، أمس الأحد، استمرار سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي والصعوبات التي يواجهها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في اقتراع شهد عودة التجمع الوطني مع ثلاثة أعضاء.
وقال زعيم حزب الجمهوريين (يمين) في مجلس الشيوخ برونز ريتايو لوكالة "فرانس برس": "تعززت غالبية اليمين والوسط في مجلس الشيوخ. وستبقى مجموعة حزب الجمهوريين الأكبر بأشواط".
وقبل ثمانية أشهر من الاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات الأوروبية، كان التنافس على 170 مقعدًا من أصل 348 لولاية من ست سنوات في نحو أربعين مقاطعة. وفي العام 2026 ستشمل الانتخابات المقاعد الـ 178 الأخرى في المجلس.
ويجدد لنصف مجلس الشيوخ تقريبًا، كل ثلاث سنوات بالاقتراع غير المباشر. فخلافًا لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يُعرفون باسم "الناخبين الكبار"، ويأتون بنسبة 95% من المجالس البلدية، حيث حقق اليمين نتائج جيدة في المدن المتوسطة.
ويعكس هذا المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات المحلية، ويفتقر فيه حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية وكان أداؤه سيئًا باستمرار.
ورأى ريتايو أن "رئيس الجمهورية مني بفشل جديد" في مجلس الشيوخ.
وكان لافتًا خسارة سكرتيرة الدولة لشؤون المواطنة سونيا باكيس، الوزيرة الوحيدة المرشحة في الدورة الثانية في مقاطعة كاليدونيا الجديدة أمام المرشح المنادي بالاستقلال روبير كزوي.
وعاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى مجلس الشيوخ معلنًا حصوله على ثلاثة مقاعد.