في انتكاسة لماكرون.. اليمين يستمر بالهيمنة على "الشيوخ" الفرنسي

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا، أمس الأحد، استمرار سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي والصعوبات التي يواجهها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في اقتراع شهد عودة التجمع الوطني مع ثلاثة أعضاء.

وقال زعيم حزب الجمهوريين (يمين) في مجلس الشيوخ برونز ريتايو لوكالة "فرانس برس": "تعززت غالبية اليمين والوسط في مجلس الشيوخ. وستبقى مجموعة حزب الجمهوريين الأكبر بأشواط".

وقبل ثمانية أشهر من الاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات الأوروبية، كان التنافس على 170 مقعدًا من أصل 348 لولاية من ست سنوات في نحو أربعين مقاطعة. وفي العام 2026 ستشمل الانتخابات المقاعد الـ 178 الأخرى في المجلس.