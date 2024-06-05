أنقرة.. ما حقيقة تجريد أردوغان من بعض صلاحياته‎؟

وقال: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات، والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا".

وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية.

وأكد المركز أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.

كما لفت إلى أنه يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس وفقًا للمادة 130 من دستور الجمهورية التركية والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547.