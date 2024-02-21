موسكو تعلن استيلاءها على مدرعات أمريكية في أفدييفكا

قالت موسكو الأربعاء، إن مقاتليها استولوا على مدرعات أمريكية في مدينة أفدييفكا، في منطقة دونيتسك.

وأوضح الجيش الروسي أنه استولى على عشرات ناقلات الجند المدرعة الأمريكية الصالحة للاستخدام، تركتها القوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا، عند انسحابها منها نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري روسي قوله: "حتى اليوم، أحصيت أنا شخصيا حوالي عشر مدرعات بي إم بي1- سوفيتية، و7 إلى 8 مدرعات إم 113-أمريكية".

وأضاف المصدر: "لقد تخلوا عن الكثير من مدرعاتهم قبل انسحابهم؛ إذ كنا سندمرها بهم لو تحركت. سيتم صيانة هذه المدرعات المغتنمة واستخدامها لصالح القوات الروسية".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أخيرا، سيطرت بلاده على مدينة أفدييفكا.

من جهتها أعلنت كييف اليوم، إسقاط مسيّرات ومقاتلة روسية الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 19 طائرة مسيَرة وستة صواريخ على البلاد الليلة الماضية، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 مسيَرة وصاروخًا واحدًا، بحسب وكالة رويترز.