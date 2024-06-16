زعيم حزب "العمل" يكشف عن أزمة أمنية "غير مسبوقة" في إسرائيل

كشف زعيم حزب "العمل" اللواء احتياط يائير جولان، اليوم الأحد، عن ما وصفها بأنها "أزمة أمنية غير مسبوقة" في إسرائيل.

وقال جولان وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، إن "التحديات الأمنية تكثفت إلى حد كبير على إسرائيل"، مطالباً بـ "إلزام الجميع بتحمل عبء الخدمة العسكرية والأمنية".

وشدد في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" على أنه "لا يمكن الإبقاء على ترتيبات الإعفاء التي تم توسيعها وتنتهك مبدأ المساواة والتضامن الاجتماعي والآن الأمن القومي أيضاً".

وأضاف: "تحتاج إسرائيل إلى قرار قيادي مهم، سيتطلب من الجميع شباناً وشابات.. أن يتحملوا العبء".

وحذّر من أن "من يفضل تركيبة سياسية بائسة على مصلحة الدولة والتضامن الاجتماعي الأساسي فهو يقوض وجود الدولة"، على حد تعبيره.