تعرف على سفينة "MSC Aries" التي اختطفها الحرس الثوري الإيراني

تعرضت سفينة "إم إس سي" التابعة لشركة "زودياك ميريتايم" ومقرها لندن، لاختطاف إثر هجوم نفذته وحدة من قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في مضيق هرمز.

ونفذت وحدة الحرس الثوري هجومها على السفينة بواسطة طائرة مروحية، في مضيق هرمز، بينما كانت في طريقها إلى ميناء "نهافا شيفا" في الهند، بموعد وصول في 15 أبريل الجاري.

والسفينة متخصصة في نقل الحاويات وبنيت في عام 2020، حيث كانت تحمل علم البرتغال وعلى متنها طاقماً من 25 فردا، قبل أن يتم اختطافها.

و"ميريتايم" جزء من مجموعة "زودياك" المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، في حين أن "إم إس سي" هي المدير والمشغل التجاري للسفينة المختطفة.

والسفينة التي تم تأجيرها تأجيرا طويل الأجل لشركة "إم إس سي"، تعود ملكيتها لـ"غورتال شيبينغ"، وتتبع الاخيرة لشركة "زودياك ماريتايم".