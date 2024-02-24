رسالة دعم في الذكرى الثانية للحرب.. زعماء غربيون في كييف

وصل أربعة من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى كييف؛ لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب الروسية على أراضيها.

وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة الإيطالية، في بيان صدر عنها، إن "رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سافروا معًا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة".

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو، من كييف، في وقت لاحق من اليوم السبت، يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وجهت له دعوة للانضمام إلى النقاش.