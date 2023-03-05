مقطع لزيلينسكي يثير الجدل في الولايات المتحدة.. ووسائل إعلام أمريكية توضح

أثار مقطع متداول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يظهر فيه أثناء مؤتمر صحفي وهو يطالب الأمريكيين بإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا، بحسب الترجمة الموضوعة على المقطع.

وكرر سياسيون من الحزب الجمهوري نشر وتداول المقطع الذي تصل مدته إلى 19 ثانية، وتمت مشاهدته على تويتر لملايين المرات، وسط انتقادات للتصريح الذي يدعو الأمريكيين لإرسال أبنائهم للموت في أوكرانيا بحسب معلقين على المقطع.