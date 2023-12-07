البرلمان الفرنسي يرفض تعديل اتفاقية الهجرة مع الجزائر

ومن بين النواب الذين دافعوا بشدة عن القرار ميشيل تابارو، عضو حزب الجمهوريين وابنة عضو سابق في منظمة الجيش السري الفرنسية، وهي الهيئة المعارضة لاستقلال الجزائر وتأسست في 1960، إذ رفضت انتقادات اليسار قائلة إن "قضية الاستعمار لا علاقة لها باتفاق 1968 "، كما نقلت قناة "بي أف أم" الفرنسية.

والنائبة ميشيل تابارو لها علاقة شخصية بالتاريخ الجزائري، فقد غادرت عائلتها فرنسا بعد الاستقلال عام 1962 واستقرت في إسبانيا، ولم تتمكن من العودة إلى فرنسا إلا في عام 1969 بعد العفو الذي منحه الجنرال ديغول للأعضاء السابقين في المنظمة السرية التي زرعت القنابل في الجزائر وخلفت مقتل الكثير من المدنيين رفضا لمنح الاستقلال.

وقد تم تذكير ميشيل تابارو التي تدافع عن إنهاء اتفاق الهجرة بين فرنسا والجزائر، بتاريخ عائلتها من قبل اليسار وهي الصديقة المقربة جدًّا لإريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين.

بدوره، أعرب النائب باستيان لاشود عن أسفه، ففي اعتقاده "إعادة فتح الاتفاقية يؤجج رياح الكراهية ضد الأجانب والعنصرية"، متسائلا عن الفائدة الانتخابية التي ستجنيها.

لكن قبيل الجلسة البرلمانية أشارت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن في حديث لصحيفة "لوفيغارو" ، إلى أن إعادة التفاوض على النص الثنائي حول الهجرة بين الجزائر وفرنسا مطروحة على جدول الأعمال.