مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل مايك بنس

فتّش مكتب التحقيقات الفدرالي منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، اليوم الجمعة، في إطار قضية أرشيف البيت الأبيض، وفق ما أوردت وسائل إعلام محليّة.

وعلى غرار جو بايدن ودونالد ترامب قبله، تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس في كارمل بولاية إنديانا (شمال) في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.