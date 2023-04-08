رغم وقف خطة "الإصلاح القضائي".. الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو

ونقل الموقع عن منظمي المظاهرات قولهم: "سنواصل القتال ضد الدكتاتورية وكأنه لا توجد حرب على الإرهاب، وسنستمر في التجنيد في الاحتياط ودعم الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وكأنه لا حرب ضد الديكتاتورية".

وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي مر 100 يوم على تعيينها فشلت في كل المجالات، مضيفين: "بدلا من تعليق التشريع والقلق بشأن الأمن، يقوم كبار الوزراء بإبلاغ الجمهور بأنهم سيواصلون محاولاتهم لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية عندما تنتهي عطلة الكنيست".

وطالبت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين بتجنب قطع الطرق، حيث يستنفر الآلاف من رجال الشرطة في إسرائيل لمواجهة موجة واسعة من العمليات ضد البلاد، خلفت قتلى وجرحى خلال الأيام الأخيرة.