رغم وقف خطة "الإصلاح القضائي".. الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو
أعلن منظمو المظاهرات في إسرائيل، أنهم سيخرجون للشوارع مجدداً في تل أبيب، اليوم السبت، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم وقف الأخيرة المضي في التشريعات المتعلقة بخطة الإصلاح القضائي التي لاقت انتقادات داخلية وخارجية واسعة.
وقال موقع "والا" المحلي، إن "التظاهرة سيتم تنظيمها في كابلان وسط مدينة تل أبيب على شكل سلسلة وذلك بالتنسيق الكامل مع الشرطة، ولن يتم تنظيم مسيرة بشكلها الطبيعي بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية".
ونقل الموقع عن منظمي المظاهرات قولهم: "سنواصل القتال ضد الدكتاتورية وكأنه لا توجد حرب على الإرهاب، وسنستمر في التجنيد في الاحتياط ودعم الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وكأنه لا حرب ضد الديكتاتورية".
وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي مر 100 يوم على تعيينها فشلت في كل المجالات، مضيفين: "بدلا من تعليق التشريع والقلق بشأن الأمن، يقوم كبار الوزراء بإبلاغ الجمهور بأنهم سيواصلون محاولاتهم لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية عندما تنتهي عطلة الكنيست".
وطالبت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين بتجنب قطع الطرق، حيث يستنفر الآلاف من رجال الشرطة في إسرائيل لمواجهة موجة واسعة من العمليات ضد البلاد، خلفت قتلى وجرحى خلال الأيام الأخيرة.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة نتنياهو، قائلاً إن "المجتمع الإسرائيلي ينهار"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف: "نحن في أكبر أزمة وطنية في تاريخنا، هجوم خلفه هجوم، ووزير الدفاع مقال ولا يزال تحت المراقبة، ووزير الأمن الداخلي مريض دعاية خطيرة، لم نرَ أبداً هذا التدمير السريع من قبل"، وفق قوله.