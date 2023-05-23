أوروبا تعاقب مسؤولين إيرانيين "انتهكوا حقوق الإنسان"

أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين، في بيان، فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانين في إيران جراء "انتهاك حقوق الإنسان".

وقال المجلس إن العقوبات شملت قائد وحدة إغاثة شرطة طهران، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وكذلك المؤسسة التعاونية لـ"الحرس الثوري"، ومنظمة "الباسيج".

وأوضح المجلس الأوروبي، وفقا لـ"سي إن إن"، أن العقوبات تشمل "تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، و حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة".

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى "إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد المتظاهرين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين، وكذلك إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية".