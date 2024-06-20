استطلاع: 73% من الإيرانيين لم يشاهدوا مناظرة مرشحي الرئاسة

كما أعلن المركز "أنه حتى الآن يشارك 42.5% بالتأكيد في الانتخابات، و7.7% يرجح أن يشاركوا، و16.1% مترددون، و6.5% من غير المرجح أن يشاركوا، وأعلن 27.2% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق في الانتخابات".

ومن المقرر أن تنطلق المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية خمسة منهم من التيار المتشدد وواحد من الإصلاحيين.