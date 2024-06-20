استطلاع: 73% من الإيرانيين لم يشاهدوا مناظرة مرشحي الرئاسة
كشف استطلاع أجراه مركز الطلاب الإيرانيين (ISPA)، إن 73% من الإيرانيين لم يشاهدوا المناظرة الأولى التي جرت يوم الإثنين الماضي لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وبحسب الاستطلاع فإن "سعيد جليلي هو متصدر المناظرة بـ 26.2% من أصوات المشاركين المحددين أو المشاركين الذين هم من المحتمل أن يشاركوا في الانتخابات، ويأتي بعده المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بـ 19.8%، ومحمد باقر قاليباف بـ 19%، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي بـ 2.6%، وعلي رضا زاكاني بـ 2%، ومصطفى بور محمدي بـ 0.9%".
وبحسب نتائج هذا الاستطلاع فإن 27.4% من المشاركين لم يتخذوا بعد قراراً باختيار مرشحهم النهائي، كما ترك 0.5% السؤال حول اختيار المرشح دون إجابة.
كما أعلن المركز "أنه حتى الآن يشارك 42.5% بالتأكيد في الانتخابات، و7.7% يرجح أن يشاركوا، و16.1% مترددون، و6.5% من غير المرجح أن يشاركوا، وأعلن 27.2% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق في الانتخابات".
ومن المقرر أن تنطلق المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية خمسة منهم من التيار المتشدد وواحد من الإصلاحيين.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 28 من يونيو/حزيران الجاري، وكانت المناظرة الأولى مخصصة للمواضيع الاقتصادية، فيما ستكون الثانية للأوضاع الثقافية والاجتماعية.