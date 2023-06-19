الاتحاد الأوروبي يحث صربيا وكوسوفو على إجراء محادثات غير مشروطة
حضّ الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، زعماء كل من صربيا وكوسوفو على عقد محادثات "دون شروط مسبقة"، ترمي إلى حلّ الأزمة بين البلدين، التي تجددت بعد اعتقال صربيا 3 عناصر من شرطة كوسوفو.
ولم يرد كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، على دعوة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للاجتماع في بروكسل خلال الأسبوع الجاري.
وقال رئيس صربيا فوتشيتش، "لا فائدة" من محادثات، الأحد مع رئيس وزراء كوسوفو كورتي، إلى أن يتمّ تحقيق مطالب الصرب، لكنّه لم يستبعد الحضور.
في حين أفاد كورتي بأنّه ينتظر حصول ممثلي كوسوفو على إمكانية الوصول إلى عناصر الشرطة المعتقلين قبل الموافقة على حضور اجتماع بروكسل، التي تلعب دور الوساطة، بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، إثر انتخابات متنازع عليها في شمال كوسوفو ذات الغالبية الصربية.
وقال بيتر ستانو، الناطق باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه "لم يتم بعد تحديد موعد للاجتماع لأنّ الطرفين لم يؤكدا حضورهما بعد".
ومضى قالًا: "نتوقع منهما تبنّي موقف منطقي والقدوم إلى بروكسل والقيام بالجهود اللازمة لخفض التصعيد ومن هنا، سنمضي قدماً بناءً على انعقاد الاجتماع من عدمه وعلى سير الأمور".
وأشار ستانو إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ينتظر من الزعيمين "القدوم دون شروط مسبقة"، مشيرًا إلى اجتماعين مقبلين ستناقش دول الاتحاد الأوروبي خلالهما إجراءات بحقّ الجانبين ما لم يتعاونا.
وأدّت أعمال شغب قام بها أشخاص من العرقية الصربية في شمال كوسوفو، بعد إجراء الانتخابات، إلى إصابة 30 عنصراً من قوات حفظ السلام التابعة لحلف "الناتو" في أواخر شهر أيار/مايو الماضي، بينما هدّد الاتحاد الأوروبي كوسوفو بعواقب سياسية تشمل تعليق الزيارات عالية المستوى والتعاون المالي ما لم تتراجع عن الانتخابات.
ومازال التوتر بين كوسوفو وصربيا قائماً منذ اندلاع الحرب أواخر التسعينيات، التي دفعت حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتدخل ضدّ بلغراد، التي رفضت إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008.
وهناك صرب في كوسوفو لا يزالون موالين إلى حدّ كبير لبلغراد، خاصة في الشمال، حيث يشكّلون الأغلبية ويرفضون كل خطوة تقوم بها بريشتينا لتعزيز هيمنتها على المنطقة.
وصربيا تعتبر أنّ كوسوفو تحمل قيمة روحية وتاريخية بالنسبة لها علماً بأنّها كانت مسرحا لمعارك فاصلة على مرّ القرون، ولايزال الإقليم الصربي السابق يضمّ عددا من أهم الأديرة التابعة للكنيسة الصربية الأرثوذكسية.