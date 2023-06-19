الاتحاد الأوروبي يحث صربيا وكوسوفو على إجراء محادثات غير مشروطة

حضّ الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، زعماء كل من صربيا وكوسوفو على عقد محادثات "دون شروط مسبقة"، ترمي إلى حلّ الأزمة بين البلدين، التي تجددت بعد اعتقال صربيا 3 عناصر من شرطة كوسوفو.

ولم يرد كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، على دعوة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للاجتماع في بروكسل خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس صربيا فوتشيتش، "لا فائدة" من محادثات، الأحد مع رئيس وزراء كوسوفو كورتي، إلى أن يتمّ تحقيق مطالب الصرب، لكنّه لم يستبعد الحضور.

في حين أفاد كورتي بأنّه ينتظر حصول ممثلي كوسوفو على إمكانية الوصول إلى عناصر الشرطة المعتقلين قبل الموافقة على حضور اجتماع بروكسل، التي تلعب دور الوساطة، بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، إثر انتخابات متنازع عليها في شمال كوسوفو ذات الغالبية الصربية.