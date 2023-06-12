آيزنكوت: إسرائيل قتلت المئات من عناصر داعش

كشف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مساء أمس الأحد، عن قيام إسرائيل بالقضاء على العديد من عناصر تنظيم داعش، إثر تنفيذ هجمات ضد التنظيم عام 2015.

وبحسب موقع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، أشار آيزنكوت خلال تصريحات له لمعهد دراسات الأمن القومي، إلى أن القتال ضد تنظيم داعش كان مكثفا في كثير من الدول، مما أدى في بعض المناطق إلى نتائج تفوق الخيال في نوع العمليات والهجمات التي يتم تنفيذها".

وبيّن أن "جميع الوحدات العسكرية الإسرائيلية شاركت في الحملة ضد داعش".