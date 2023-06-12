آيزنكوت: إسرائيل قتلت المئات من عناصر داعش
كشف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مساء أمس الأحد، عن قيام إسرائيل بالقضاء على العديد من عناصر تنظيم داعش، إثر تنفيذ هجمات ضد التنظيم عام 2015.
وبحسب موقع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، أشار آيزنكوت خلال تصريحات له لمعهد دراسات الأمن القومي، إلى أن القتال ضد تنظيم داعش كان مكثفا في كثير من الدول، مما أدى في بعض المناطق إلى نتائج تفوق الخيال في نوع العمليات والهجمات التي يتم تنفيذها".
وبيّن أن "جميع الوحدات العسكرية الإسرائيلية شاركت في الحملة ضد داعش".
وقال آيزنكوت إن "ظاهرة تنظيم داعش اتخذت منعطفا جديدا لإسرائيل في عام 2015، عندما طُلب منا بعد ذلك تنفيذ هجوم مباشر على خلية، في أعقاب حادثة وقعت في مكان معين"، مؤكدا: "لقد نفذنا هجوما واسعا نسبيا، وأصبنا العديد من عناصر داعش".
وأضاف آيزنكوت: "لا توجد دول كثيرة في العالم تعرف كيفية تحديد أهداف بحجم المنصة ووضع صاروخ على مثل هذا الهدف ضمن دائرة نصف قطرها 1000 كيلومتر"، وتابع: "لقد رأى أعداؤنا ذلك، والروس شاهدوه".
يذكر أنه في عام 2018، تم الحديث عن تعاون أمني وثيق بين إسرائيل ومصر، حيث هاجمت إسرائيل نحو 100 هدف لتنظيم داعش في سيناء، وأن جميع الهجمات الإسرائيلية حظيت بموافقة مصر، واعتمدت على التعاون الاستخباري بين الدولتين.