اتهم السلطات بـ"العنف".. خاتمي: الانتخابات ليست في مكانها

اتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، سلطات بلاده بممارسة "العنف" ومحاربة الإصلاحيين، معتبرا أن "الانتخابات ليست في مكانها، ويجب إعادتها إلى مكانها الأصلي".

جاء ذلك في تصريحات لخاتمي الذي يعد زعيم الإصلاحيين في البلاد خلال مؤتمر حزبي في طهران اليوم الخميس، تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، منتقدًا قيام مجلس صيانة الدستور باستبعاد عدد واسع من مرشحي التيار الإصلاحي.

وقال خاتمي، في تصريحاته التي تأتي بعد "صمت طويل" لغيابه عن الساحة، إن الانتخابات "يجب أن تعود إلى مكانتها الأساسية"، مضيفًا أن "السلطة الحاكمة غاضبة من الإصلاح والإصلاحيين".

وأضاف أنه "يجب الدفاع عن الانتخابات، لأنها السبيل للوصول إلى نظام ديمقراطي شعبي".

ورأى خاتمي أن "الإصلاحي الحقيقي لا يستخدم العنف في الانتخابات، وإذا كان هناك عنف، فهو ليس من الإصلاحيين بل من السلطة الحاكمة".