دراسة: 67% من الجنود الإسرائيليين رفضوا الانخراط في الأدوار القتالية

أظهرت دراسة أعدها الجيش الإسرائيلي، انخفاضا ملموسا في الحافز لدى الجنود للعمل في الخطوط القتالية.

وبينت الدراسة التي نشرها موقع “واي نت” العبري، أن العام الحالي شهد عزوفا نسبته 67% من المجندين الراغبين في الانخراط بالأدوار القتالية، مقارنة بـ 68.8% في عام 2016.

وأثار هذا الأمر، قلقا لدى إدارة الجيش، التي تعتبر هذه النسبة هي أدنى معدل بالنسبة لإحصائيات الجيش خلال عقد من الزمان، إذ كانت المرة الأخيرة التي سجل فيها هذا الدافع المنخفض لدى الجنود بعد حرب لبنان الثانية عام 2006.

ووفقا للدراسة، فإن سبب الانخفاض في الدرجة الأولى هو تآكل روح المحارب لدى الجنود، إضافة إلى خوف عائلاتهم عليهم؛ ما يدفعهم إلى تفضيل عمل أبنائهم في الوحدات التكنولوجية والإدارية، مثل وحدة المخابرات العسكرية، ووحدات إدارة خدمة الكمبيوتر، وغيرها، وقد أخذ هذا الاتجاه يتزايد تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن الأسباب الأخرى، هجرة المجندين الجدد إلى وحدات “مشاة لايت”، مثل الكتائب المختلطة، والمهن التي تعتبر أقل تطلبا، مثل الدفاع الجوي والعمل بوحدة بطارية القبة الحديدية وقيادة الجبهة الداخلية للجيش.

ورفض مسؤولون كبار في الجيش الادعاءات التي تعزو الأسباب إلى إجبار الجنود على القتال والقتل، ومن بين تلك الأسباب قضية الجندي إيلور أزاريا، حيث استبعد المسؤولون أن يكون لها أي تأثير على الدافع للعمل في الأدوار القتالية، نافين ظهور هذه المسألة في الاستبيانات أو الدراسات التي أجريت منذ ذلك الحين.

ويعمل الجيش الإسرائيلي، الذي أبدى قلقا واضحا من هذه النسبة، على تغيير الاتجاهات في العمل والانخراط في صفوف الجيش، حيث وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيسنكوت على مبادئ خطة عمل تهدف إلى تعزيز مكانة الجندي المقاتل.

وستعطي الخطة تفضيلا كبيرا للجندي المقاتل عن غيره. هذا بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي اتخذت لصالح القوات القتالية في السنوات الأخيرة، مثل رفع رواتبهم إلى حوالي 1،620 شاقلا، حوالي 450 دولارا شهريا، ومنحهم بطاقات مع فوائد، وتمويل درجة البكالوريوس لكل جندي مقاتل وامتيازات أخرى تكون بمثابة حافز للانضمام في صفوف الجنود المقاتلين .