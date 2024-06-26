الأول منذ عامين.. لقاء مباشر بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا

أعلنت موسكو وكييف عن عقد أول لقاء مباشر بينهما الثلاثاء، في عملية غير مسبوقة بعد أكثر من عامين ونصف عام من بدء الحرب، وذلك على هامش عملية تبادل كبيرة لأسرى الحرب بوساطة إماراتية أطلق خلالها 90 أسير حرب من كلّ جانب.

وقال دميترو لوبينيتس مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني عبر تطبيق تلغرام الأربعاء، "أمس أثناء تبادل أسرى الحرب، حضر ممثلون لمكتب أمين المظالم الروسي لأول مرّة لتسجيل الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان".

وأضاف "خلال هذا العمل المشترك، أجرى ممثلو مكتبي أميني المظالم (أوكرانيا وروسيا) مقابلات مع السجناء المفرج عنهم من الجانب الروسي ومن الجانب الأوكراني".

وقال لوبينيتس "هذه كانت مبادرة جديدة من أوكرانيا، وافق عليها الجانب الروسي للمرة الأولى"، واستطرد "كانوا ممثّلين.. وليس مفوّضي حقوق الإنسان أنفسهم هم في الموقع خلال هذا التبادل".

من جهتها، قالت نظيرته تاتيانا موسكالكوفا عبر تلغرام، إنّ ممثلين روسيين "التقوا ممثلًا للمفوضية الأوكرانية لحقوق الإنسان، وتبادلوا المعلومات بشأن الخيارات الممكنة للعودة المتبادلة للمدنيين الموجودين حاليًا في مراكز الاحتجاز".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا مئات الأسرى بوساطة من الإمارات، منذ بداية الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022، كما تتبادلان بانتظام جثث جنود قُتلوا على الجبهة.