أمريكا تحذّر رعاياها من السفر إلى إيران خشية الاعتقال

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى إيران ؛خشية التعرض “لإلقاء القبض عليهم أو الاعتقال”.

جاء ذلك في تحذير دوري للسفر تصدره الخارجية الأمريكية لمواطنيها خارج الولايات المتحدة، لتحذيرهم مما يتوقع حدوثه لهم بالخارج.

وقال البيان : “تُحذّر وزارة الخارجية، المواطنين الأمريكيين من مخاطر السفر إلى إيران”.

وأكد أن الأجانب الذين يحملون جنسية أخرى بالإضافة إلى الإيرانية “يتم اعتقالهم أو منعهم من مغادرة إيران، لذا على المواطنين الأمريكيين أن يقدروا المخاطر وأن يضعوا في اعتبارهم تأجيل خطط السفر إلى طهران”.

ونصح البيان الأمريكيين المقيمين في إيران بـ”متابعة الأخبار والأوضاع الداخلية” بالإضافة إلى “تقييم مخاطر البقاء داخل البلاد”.

وأوضح أن “السلطات الإيرانية تواصل اعتقال، وسجن الأمريكيين دون وجه حق، بالأخص الإيرانيين الأمريكيين بما في ذلك الطلبة والصحافيين والتجار المتنقلين والجامعيين، بتهم تشمل التجسس وتهديد الأمن الوطني”.

وأشار إلى أن “السلطات الإيرانية منعت عددًا من الإيرانيين الأمريكيين الذين يزورون إيران لأسباب شخصية أو مهنية، من المغادرة لعدة أشهر، في بعض الحالات”.

ولفت البيان أن طهران أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، أنها ستقوم بمعاملة الولايات المتحدة بالمثل جراء إصدار الرئيس(دونالد ترامب) حظّر سفر ضد القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة تشمل إيران.