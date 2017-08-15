500 مسيحي إيراني يطلبون اللجوء في تركيا

تقدّم نحو 500 من المسيحيين في إيران بطلب اللجوء إلى تركيا، نتيجة اضطهاد السلطات الإيرانية لأتباع هذه الطائفة، بحسب موقع “رووداو” الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

وقالت صحيفة “بريمير” البريطانية، الثلاثاء، نقلًا عن الموقع الإخباري الكردي، إن “الموقع نشر شريط فيديو من فان الواقعة شرق تركيا، على مقربة من الحدود الإيرانية، حيث رفض المسيحيون الأكراد أن يظهروا على الكاميرا أو يكشفون عن أسمائهم”.

وقال موقع “روداو” الكردي، إن هناك حوالي 1500 من طالبي اللجوء الأكراد في فان التركية، وبعضهم ذكر أسبابًا سياسية أو عرقية أو ثقافية لمغادرة إيران.

وقال معظم الذين تحدثوا إلى روداو “إنهم يريدون الذهاب إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا”.