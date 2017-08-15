وزير الداخلية الفرنسي: نتابع 18.5 ألف متطرف‎

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين يجري متابعتهم في بلاده على خلفية “قضايا تطرف” وصل إلى 18 ألفًا و500 شخص.

وأضاف كولومب في تصريح أدلى به لإذاعة “أوروبا 1″، أن “عدد الأشخاص الذين اتجهوا نحو التطرف وقد يرتكبون أعمالًا إرهابية قد تزايد خلال العامين الماضيين بنسبة 60 في المائة”.

وأشار الوزير الفرنسي أن 217 فرنسيًا قاتلوا في سوريا والعراق، قد عادوا إلى فرنسا.

وشهدت فرنسا إعلان حالة الطوارئ التي لا تزال مستمرة حتى الآن، بعد الهجوم الذي استهدف مجلة تشارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس في 7 يناير/ كانون الثاني 2015.