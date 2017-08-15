الادعاء الفرنسي: سائق سيارة اقتحمت مطعمًا للبيتزا يعاني من اضطراب

قال ممثل ادعاء فرنسي اليوم الثلاثاء، إن الرجل الذي اقتحم بسيارته متعمدا مطعما للبيتزا خارج باريس أبلغ المحققين بأنه دأب على تعاطي المخدرات ويرغب في إيداعه السجن من أجل سلامته.

ولقيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما حتفها، وأصيب أكثر من 12 شخصا في الحادث الذي وقع في مدينة سب سور شرقي العاصمة.

وأعاد الحادث إلى أذهان الكثيرين في فرنسا الهجمات التي نفذها متشددون في الآونة الأخيرة لكن ممثل الادعاء إريك دو فالروجيه استبعد مجددا أن يكون الإرهاب هو الدافع للهجوم.

وقال ممثل الادعاء إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما بدا متناقضا مع نفسه في أغلب الأحيان وكانت إجابته على أسئلة المحققين غير متسقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي “أعطى انطباعا خلال الاستجواب بأنه يعاني من اضطراب ذهني حاد وتحدث كثيرا عن إحساسه بأنه مطارد باستمرار من الشرطة”.

ويواجه الرجل الذي سيخضع لاحقا للكشف الطبي لتحديد مدى قواه العقلية تهمة القتل والشروع في القتل.

وقال ممثل الادعاء إن الرجل اعترف بأنه يتعاطى المخدرات منذ سن التاسعة، وإنه تناول كمية كبيرة جدا من العقاقير قبل يوم من اقتحام المطعم بسيارته.

وقال “أبلغنا بأنه إذا قام بعمل يؤدي إلى إيداعه السجن فسوف يكون في مأمن”.