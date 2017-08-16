أحداث فيرجينيا تفضح علاقة ترامب ووالده بمنظمة عنصرية (صور)

التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصمت ليومين كاملين قبل أن يضطر تحت الضغوط إلى إدانة مجموعات الكراهية والعنصرية التي تسببت في أحداث فيرجينيا، مما دفع الإعلام الأمريكي إلى النبش من جديد في تاريخه ووالده مع تلك الجماعات.

وبعد أحداث فرجينيا العنصرية التي تسببت في مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا، نشرت صحيفة “نيويورك تيمز” مقالا يعود تاريخه إلى 1927، يؤرخ لاعتقال “فريد ترامب” والد الرئيس الأمريكي الحالي، خلال تظاهره إلى جانب منظمة “كلو كلوكس كلان” العنصرية، التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض، ولها تاريخ دموي في معاداة السود بالولايات المتحدة.

الواقعة حدثت في آخر يوم اثنين من شهر مايو 1927 ، والذي صادف ذكرى اشتباكات بين مجموعة من الفاشيين الإيطاليين و متظاهرين من المنظمة في شوارع نيويورك، تسببت في مقتل شخصين .

وكان الآلاف من أعضاء المنظمة العنصرية متوجهين نحو حي جامايكا في مقاطعة كوينز، وهم بزي المنظمة الأبيض المعروف وقبعتها التي تخفي الوجه، فتم اعتقال 7 رجال من بينهم فريد ترامب، وكان عمره حينها 21 عامًا.

ولا يمكن لدونالد ترامب أن يدعي أنه بعيد عن أفكار والده، حيث تمت متابعتهما معا سنة 1973من طرف وزارة العدل الأمريكية بتهمة التمييزالعنصري تجاه مستأجرين لديهما حسب المصدر نفسه.

وظهر المقال الذي نشرته “نيويورك تايمز” للمرة الأولى في أيلول/ سبتمبر 2015على موقع “بوينغ بوينغ” المتخصص في التكنولوجيا، مع بداية حملة الملياردير الأمريكي، و انتشر على مواقع التواصل بين المنتقدين للمرشح الجمهوري.

ثم برز إلى السطح مرة أخرى سنة 2016،عندما دعا “ديفيد دوك” ،الذي كان حاضرا في أحداث شارلوتسفيل ، كلان”إلى التصويت لصالح دونالد ترامب، وهو المسير السابق لـ”كلو كلوكس”، فالتزم المرشح الجمهوري الصمت تجاه ذلك، مبررا موقفه بأنه لا يعرف هذا الشخص ومنظمته جيدا، علما أن أعضاء المنظمة العنصرية كانوا دائمًا متواجدين في التجمعات الانتخابية للمرشح الجمهوري، ويشكلون جزءًا مهما من ناخبيه حسب تقارير إعلامية.

وبعودة دونالد ترامب إلى الصمت من جديد ولمدة يومين قبل إدانة جماعات العنصرية و الكراهية، عاد الإعلام الأمريكي إلى النبش من جديد في علاقته ووالده بتلك الجماعات.